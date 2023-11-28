В Подмосковье промышленное производство выросло на 13% с начала 2023 года

Зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева заявила, что индекс промышленного производства региона с начала 2023 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
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