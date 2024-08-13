Мраморные дворцы, золотые статуи и роскошные отели — Ашхабад со стороны производит впечатление чуть ли не самого богатого на земле города.
«Где люди?»: турист попал в Ашхабад и удивился, что в городе никого нет. Видео
Комментарии
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А Кудасов
Скоро и у нас доступ к интернету будут практически отсутствовать. И популярные сайты и приложения тоже будут заблокированы. К этому идём. Начало есть: ютубе блокирован, комментарии к заметкам возможны только к тем, где нет нехорошего про некоторых и некоторое. Народ приветствует т.с. именно эти меры партии и правительства.
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18 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Знаком с несколькими московскими туркменами. Отзываются о своей родине крайне негативно. ездить туда, даже к родственникам, не собираются.
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18 час.
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