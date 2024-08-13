«Где люди?»: турист попал в Ашхабад и удивился, что в городе никого нет. Видео

А Кудасов

Скоро и у нас доступ к интернету будут практически отсутствовать. И популярные сайты и приложения тоже будут заблокированы. К этому идём. Начало есть: ютубе блокирован, комментарии к заметкам возможны только к тем, где нет нехорошего про некоторых и некоторое. Народ приветствует т.с. именно эти меры партии и правительства.