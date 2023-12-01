Возможной причиной аварийной посадки Boeing на Сахалине было спущенное шасси

В аэропорту Южно-Сахалинска произошла аварийная посадка пассажирского Boeing. По информации Telegram-канала SHOT, причиной стала поломка шасси в носовой части самолета: во время полета произошло резкое снижение давления в правом колесе.
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