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Владимирец отсудил 1,7 миллиона рублей за яму на трассе Р-132 «Золотое кольцо»

Владимирец отсудил 1,7 миллиона рублей за яму на трассе Р-132 «Золотое кольцо»

Из-за ямы на федеральной трассе произошло столкновение легковушки и грузовика.Фрунзенский районный суд города Владимира оставил без изменения решение о возмещении материального ущерба в ДТП, которое произошло из-за ямы на трассе Р-132 «Золотое кольцо».

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