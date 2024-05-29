Владимирец отсудил 1,7 миллиона рублей за яму на трассе Р-132 «Золотое кольцо»

Из-за ямы на федеральной трассе произошло столкновение легковушки и грузовика.Фрунзенский районный суд города Владимира оставил без изменения решение о возмещении материального ущерба в ДТП, которое произошло из-за ямы на трассе Р-132 «Золотое кольцо».