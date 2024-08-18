Культуромания
ГлавнаяБлогО портале
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культуромания

307 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна
    C Хинштейном полностью согласна, по какому праву предатели России-релоканты, ненавидящие свою Родину, должны на этой ...Пригожин назвал «...
  • Татьяна Полякова
    У  нас  больше  нет  актёров ?!   Только  этот ,  который  с вечно недовольным  лицом и  противной  ухмылкой ?  Вообр...Стартовали съемки...
  • Natalia Ivanova
    Идёт война! А вы всё фестивалите - и кто вы после этого?IX этнический фес...

Пригожин назвал «кошмаром» идею Хинштейна лишать артистов-иноагентов монетизации

Пригожин назвал «кошмаром» идею Хинштейна лишать артистов-иноагентов монетизации

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал предложение депутата Госдумы Александра Хинштейна лишать монетизации артистов, включенных минюстом в список иноагентов, сообщает НСН.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна
C Хинштейном полностью согласна, по какому праву предатели России-релоканты, ненавидящие свою Родину, должны на этой ненавистной Родине зарабатывать??? Уехали-скатертью дорога, зарабатывайте там и станьте успешными, где теперь живёте и не лезьте к нам. Но успешными эти моральные уродцы нигде не стали, это показало время, вот и лезут опять к российской кормушке. Не пускать их сюда, тем более, что они почти все безголосые и поют под фанеру, только умеют кривляться в одних трусах на сцене!!!
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх