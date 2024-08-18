Пригожин назвал «кошмаром» идею Хинштейна лишать артистов-иноагентов монетизации

Татьяна

C Хинштейном полностью согласна, по какому праву предатели России-релоканты, ненавидящие свою Родину, должны на этой ненавистной Родине зарабатывать??? Уехали-скатертью дорога, зарабатывайте там и станьте успешными, где теперь живёте и не лезьте к нам. Но успешными эти моральные уродцы нигде не стали, это показало время, вот и лезут опять к российской кормушке. Не пускать их сюда, тем более, что они почти все безголосые и поют под фанеру, только умеют кривляться в одних трусах на сцене!!!