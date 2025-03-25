Вучич пообещал, что Сербия будет сильнее стремиться в Евросоюз

Сербия будет еще больше, чем раньше стремиться стать членом Евросоюза, заявил президент страны Александр Вучич 25 марта на встрече с главой Евросовета Антониу Кошта и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает агентство Танюг.
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