Вучич пообещал, что Сербия будет сильнее стремиться в Евросоюз

Сербия будет еще больше, чем раньше стремиться стать членом Евросоюза, заявил президент страны Александр Вучич 25 марта на встрече с главой Евросовета Антониу Кошта и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает агентство Танюг.