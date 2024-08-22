Зубры сплясали хоровод в калужском заповеднике

В заповеднике «Калужские засеки» попались в фотоловушку зубры, устроившие хоровод вокруг солонца. Видео опубликовали в официальной группе заповедникаВ заповеднике «Калужские засеки» попались в фотоловушку зубры, устроившие хоровод вокруг солонца.
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