Зубры сплясали хоровод в калужском заповеднике

В заповеднике «Калужские засеки» попались в фотоловушку зубры, устроившие хоровод вокруг солонца. Видео опубликовали в официальной группе заповедникаВ заповеднике «Калужские засеки» попались в фотоловушку зубры, устроившие хоровод вокруг солонца.