В Китае рассекречен обновленный лифтбэк Changan Uni-V: новые бамперы и чуть более мощный мотор

Китайский Минпром опубликовал фото и характеристики обновленного лифтбэка Changan Uni-V. Эта модель продается и в России, и наверняка через какое-то время после официального выхода обновленного Uni-V на китайский авторынок эта версия приедет и к нам.
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