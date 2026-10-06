Депутат Мисуркин: труд французского учителя стоит как у работника супермаркета

Глубокий социально-экономический кризис во Франции является корнем проблемы, из-за которой происходят митинги.
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