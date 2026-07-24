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Царьград

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Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз яиц из США с 24 июля 2026

Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз яиц из США с 24 июля 2026

Россельхознадзор частично снял ограничения на ввоз инкубационных яиц из 10 предприятий Западной Вирджинии, США, с 24 июля 2026 года.

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