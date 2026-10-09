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Царьград

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Onlinetours: Самая дешевая поездка в Россию в сентябре стоила 19 тыс.

Onlinetours: Самая дешевая поездка в Россию в сентябре стоила 19 тыс.

Сервис Onlinetours сообщил, что в сентябре самый дешевый тур в России стоил 19 тыс. руб. за четырехдневное пребывание в пятизвездочном отеле под Сочи.

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