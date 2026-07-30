Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 583 подписчика

Турагент рассказал о новой схеме мошенничества с дешёвыми турами в Турцию

Турагент рассказал о новой схеме мошенничества с дешёвыми турами в Турцию

Путешественников заманивают низкими ценами и акциями, которые в реальности оказываются обманом.С наступлением летнего сезона в Турции заметно выросло число случаев мошенничества при бронировании отдыха, в том числе через поддельные сайты, страницы отелей и аккаунты якобы туристических агентств, заявил РИА Новости турагент в Анталье Доган Гюнеш.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии