Турагент рассказал о новой схеме мошенничества с дешёвыми турами в Турцию

Путешественников заманивают низкими ценами и акциями, которые в реальности оказываются обманом.С наступлением летнего сезона в Турции заметно выросло число случаев мошенничества при бронировании отдыха, в том числе через поддельные сайты, страницы отелей и аккаунты якобы туристических агентств, заявил РИА Новости турагент в Анталье Доган Гюнеш.