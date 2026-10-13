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Царьград

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Суд Петербурга отправил подростка из дела о драке у ТРК под домашний арест

Суд Петербурга отправил подростка из дела о драке у ТРК под домашний арест

Суд в Петербурге отклонил ходатайство следствия о заключении в СИЗО несовершеннолетнего фигуранта дела о массовой драке у ТРК «Сити Молл», произошедшей 7 октября в Приморском районе, и назначил ему домашний арест до 7 декабря 2026 года.

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