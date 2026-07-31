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Операторы БПЛА ВС России разнесли позиции ВСУ на Добропольском направлении

Операторы БПЛА ВС России разнесли позиции ВСУ на Добропольском направлении

Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов подразделения войск беспилотных систем 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» разнесли позиции украиснких оккупантов на Добропольском направлении.

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