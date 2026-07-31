Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов подразделения войск беспилотных систем 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» разнесли позиции украиснких оккупантов на Добропольском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии