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Закон и Порядок

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Армен Гаспарян про Украину: Эту скотину невозможно прокормить

Армен Гаспарян про Украину: Эту скотину невозможно прокормить

Американцы понимают, что никто с Зеленским не будет ни о чем разговаривать в России. А если Зеленского списать, то вот вам Залужный.

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