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На ринге Макрон: рискнет ли «галльский петух» бросить вызов «русскому медведю»

На ринге Макрон: рискнет ли «галльский петух» бросить вызов «русскому медведю»

Не сошел ли с ума президент Франции Эммануэль Макрон, пригрозивший России прямым столкновением с Западом? Этим вопросом после громкого заявления французского лидера задались не только в Москве, но и в Европе, которую Макрон, собственно, и призвал на «войну» с РФ.

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