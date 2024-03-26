На ринге Макрон: рискнет ли «галльский петух» бросить вызов «русскому медведю»

Не сошел ли с ума президент Франции Эммануэль Макрон, пригрозивший России прямым столкновением с Западом? Этим вопросом после громкого заявления французского лидера задались не только в Москве, но и в Европе, которую Макрон, собственно, и призвал на «войну» с РФ.