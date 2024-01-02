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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аталанта» подписала защитника Хина до 2028 года. «Верона» получила за шведа 8,5 млн евро

«Аталанта» подписала защитника Хина до 2028 года. «Верона» получила за шведа 8,5 млн евро

«Верона» получила за 24-летнего игрока 8,5 миллиона евро, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо.  Хин выступает в Серии А с прошлого сезона.

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