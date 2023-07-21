Вооруженным силам Российской Федерации стоит продолжать наносить удары по Одессе и другим украинским причерноморским портам.
Шурыгин: ВС России стоит продолжать наносить удары по порту Одессы
Комментарии
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Н
НС
согласен с Вами. Пора перестать миндальничать с "братским народом" - они сами заявили, что они нам "небратья". Глупо воевать жалея чужих - их надо наоборот лупить как мух поганых, а жалеть надо своих!
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11 час.
Валентина Литвяк
Русофобия хохлов веками усваивалась с молоком матери, исцелить Божеским словом не получится, как бы не хотелось нашему Президенту..Это нелюди, антиподы русским,язык один, а вера разная, как у евреев и жидов.
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11 час.
Борис Леонтьев
Жаль, что "небратья" не понимают того, что это с ними теперь будет всегда, а Хруща-спасителя уже больше не будет никогда.
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11 час.
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