Шурыгин: ВС России стоит продолжать наносить удары по порту Одессы

Н НС согласен с Вами. Пора перестать миндальничать с "братским народом" - они сами заявили, что они нам "небратья". Глупо воевать жалея чужих - их надо наоборот лупить как мух поганых, а жалеть надо своих!

Валентина Литвяк Русофобия хохлов веками усваивалась с молоком матери, исцелить Божеским словом не получится, как бы не хотелось нашему Президенту..Это нелюди, антиподы русским,язык один, а вера разная, как у евреев и жидов.