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Казанец, призывавший убивать и депортировать русских, отделался "лёгким испугом"

Казанец, призывавший убивать и депортировать русских, отделался "лёгким испугом"

Верховный суд Татарстана слишком снисходительно отнёсся к жителю Казани, который призвал убивать и депортировать русских.

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