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Назаров о Хохлачеве: «Думаю, это не пьяный загул и демарш, а попытка привлечь к себе внимание. Тренерам «Амура» надо покопаться в себе»

Ранее появилась информация о том, что форвард «Амура», вероятно, запрыгнул на крышу автомобиля в Хабаровске.

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