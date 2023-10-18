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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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«Государство-цивилизация» – естественное состояние для России

«Государство-цивилизация» – естественное состояние для России

19 октября, День лицея – очередной повод вспомнить о Пушкине, как вечной нашей актуальности. За повесткой тоже далеко ходить не надо.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
&quot;Всё это слишком похоже на то, что имеем мы сегодня&quot;. Я ничего похожего не увидел между теми, демократически настроенными, лицеистами, и &quot;нашими&quot; выпускниками -- чего? МГИМО? ВГИК? обыкновенных университетов? Лицеисты были полны желания преобразить помещичью Россию.... Современные же полны решимости обогатить прежде всего себя. Россия для них ничто. СВО показала, что патриотизмом у нас и не пахнет, нет и единства. Остальное в тексте -- тоже только красивые выражения.
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