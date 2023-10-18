«Государство-цивилизация» – естественное состояние для России

Виталий Кирпиченко

"Всё это слишком похоже на то, что имеем мы сегодня". Я ничего похожего не увидел между теми, демократически настроенными, лицеистами, и "нашими" выпускниками -- чего? МГИМО? ВГИК? обыкновенных университетов? Лицеисты были полны желания преобразить помещичью Россию.... Современные же полны решимости обогатить прежде всего себя. Россия для них ничто. СВО показала, что патриотизмом у нас и не пахнет, нет и единства. Остальное в тексте -- тоже только красивые выражения.