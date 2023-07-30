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Луна Хендрикс представила новую короткую программу на шоу в Японии

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс исполнила новую короткую программу на шоу The Ice в Японии. Программа поставлена под ремикс трека Im’Nin Alu израильского диджея Мора Аврахами и песни Мадонны Living for Love в стиле дип-хаус.

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