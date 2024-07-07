В Россию из лагеря беженцев в Сирии вернулись 20 детей

В Россию из сирийского лагеря беженцев вернулись 20 детей — семь девочек и 13 мальчиков в возрасте от пяти до 15 лет, сообщила Уполномоченная по правам ребенка при российском президенте Мария Львова-Белова.
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