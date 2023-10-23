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Обуздание проявившегося зверя

Обуздание проявившегося зверя

Сергей Шойгу потребовал экстрадиции из Канады нациста Ярослава Гуньки. В 1943 году тот вступил добровольцем в дивизию СС «Галичина».

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