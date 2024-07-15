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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Джим Келлер создаёт ИИ-ускорители с думающими процессорами, которые будут д...

Джим Келлер создаёт ИИ-ускорители с думающими процессорами, которые будут д...

Джим Келлер создаёт ИИ-ускорители с думающими процессорами, которые будут дешевле аналогов NvidiaЛегендарный разработчик процессорных архитектур Джим Келлер (Jim Keller), создавший немало коммерчески успешных чипов Apple, Intel, AMD и Tesla, в последнее время сосредоточен на создании ускорителей вычислений в штате стартапа Tenstorrent.

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