Врио командира 810-й бригады морских пехотинцев сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что оставшиеся разрозненные группы и одиночные военные ВСУ в Курской области в ближайшее время будут уничтожены.
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