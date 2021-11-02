Славутич. Вторая жизнь мёртвой Припяти.

Друзья — сегодня будет интересный пост из серии наших материалов о Чернобыле. Впереди ещё много интересных постов по этой теме — скоро я начну публиковать фоторепортажи из малоизученной беларуской части Зоны отчуждения, а сегодня будет небольшой, но очень интересный пост про город Славутич.