Александр Фролов: Областные и городские власти совместно реализуют масштабную программу обновления социальной сферы

Депутат областного Собрания Александр Фролов вместе с заместителем председателя правительства региона Иваном Дементьевым и главой областного центра Дмитрием Моревым проинспектировал объекты строительства, капремонта и благоустройства.
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