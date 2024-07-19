Одна из сиамских близнецов Хенсел собралась стать мамой: будет ли другая сестра испытывать токсикоз и боль при родах?

Майя Maja

Это какой-то фашистский эксперимент?! Когда -то уже существовала программа "Лебенсборн", потом, после окончание войны американцы нацистских таких детей, якобы, адаптировали и перевоспитывали. Что, теперь в таком извращенном виде через 80 лет опять вспомнили подобные программы в более извращенном виде???Ужас. "Врачи согласны, что это помогает несколько отключиться от процесса, но все органы ниже пояса у женщин общие, а значит, и чувствительность тоже общая. Так или иначе удовольствия одни на двоих, вот только все в голове — и замужняя получает его больше". с А если второй сестре этот мужик просто на вид уже противен??? Какой тут может быть оргазм на двоих? Слов нет.