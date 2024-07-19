Гинеколог ответила, смогут ли близнецы выносить ребенка и не повторится ли история с генетическим отклонением.
Одна из сиамских близнецов Хенсел собралась стать мамой: будет ли другая сестра испытывать токсикоз и боль при родах?
Комментарии
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Лиза
Рожать одна собралась? Это как?
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17 час.
Майя Maja
Получается,что вторая отключится со своими наушниками и будет спать!?)))) Мне, честно говоря непонятно как у них работает друг от друга гипофиз и эндокринная системы. Они вдвоем же вырабатывают гормоны на всю общую кровеносную систему , включая и репродуктивную
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6 час.
Майя Maja
Это какой-то фашистский эксперимент?! Когда -то уже существовала программа "Лебенсборн", потом, после окончание войны американцы нацистских таких детей, якобы, адаптировали и перевоспитывали. Что, теперь в таком извращенном виде через 80 лет опять вспомнили подобные программы в более извращенном виде???Ужас. "Врачи согласны, что это помогает несколько отключиться от процесса, но все органы ниже пояса у женщин общие, а значит, и чувствительность тоже общая. Так или иначе удовольствия одни на двоих, вот только все в голове — и замужняя получает его больше". с А если второй сестре этот мужик просто на вид уже противен??? Какой тут может быть оргазм на двоих? Слов нет.
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6 час.
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