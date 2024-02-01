Объявлен старт Всероссийского молодежного патриотического онлайн-конкурса VK-клипов «Они сражаются за»

АНО «Лига творчества» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Московского областного Союза кинематографистов России в период с 15 января по 31 мая 2024 года на территории РФ проводит Всероссийский молодежный патриотический онлайн-конкурс VK-клипов «Они сражаются за».