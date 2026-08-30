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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марио Паталаха: «У «Динамо» очень сильная линия обороны. Благодаря здоровой конкуренции каждый из нас становится только лучше»

Защитник московского « Динамо » Марио Паталаха оценил линию обороны команды. – Клуб подписал несколько новых защитников.

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