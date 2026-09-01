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Газета.ру

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Автоэксперт Саруханов посоветовал покупать машину после Нового года ради экономии

Автоэксперт Саруханов посоветовал покупать машину после Нового года ради экономии

Россияне могут сэкономить на покупке машины, приобретая ее сразу после новогодних праздников. Об этом «Газете.

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