Происшествия

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В Иркутске полицейские пресекли деятельность группы, специализирующейся на хищении майнингового оборудования

Сотрудниками оперативно-сыскного отдела уголовного розыска МУ МВД России «Иркутское», сотрудниками отдела полиции № 5, а также отдела полиции № 3 городского Управления МВД при участии бойцов СОБР Росгвардии пресечена деятельность пятерых жителей Усолья-Сибирского, совершивших серию хищений машин, производящих криптовалюту.

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