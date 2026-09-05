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Газета.ру

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NYT: Иран стал более уверенным в себе после шести месяцев войны с США

NYT: Иран стал более уверенным в себе после шести месяцев войны с США

Иран все больше уверен в своей способности наносить удары по целям на Ближнем Востоке и намерен продолжать конфликт с США еще в течение нескольких месяцев.

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