ПВО уничтожила три украинских беспилотника

Минувшей ночью уничтожено 3 украинских беспилотника. Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны Росси, 2 украинских беспилотника ПВО перехватила над территорией Крыма, еще один БПЛА был уничтожен над территорией Тульской области.
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