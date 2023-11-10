ПВО уничтожила три украинских беспилотника

Минувшей ночью уничтожено 3 украинских беспилотника. Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны Росси, 2 украинских беспилотника ПВО перехватила над территорией Крыма, еще один БПЛА был уничтожен над территорией Тульской области.