Собянин сообщил, что здание Большого московского цирка построят на новом месте

"С учетом всех высказанных мнений принято решение построить здание Московского цирка в новой удобной локации в Мнёвниковской пойме на северо-западе Москвы", – написал градоначальник в своем блоге, подводя итоги голосования на портале "Активный гражданин".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии