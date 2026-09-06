Кушнер в Киеве не раскрыл планы США по санкциям против России

Вашингтон продолжает держать паузу в вопросе санкционного давления на Москву. На пресс-конференции в Киеве после встречи с Владимиром Зеленским спецпредставитель президента США Джаред Кушнер уклонился от прямого ответа на вопрос о том, последуют ли новые ограничения, если нынешние переговоры по урегулированию конфликта зайдут в тупик.