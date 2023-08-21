Игроки «Милана» провели перерыв у поля, а не в раздевалке из-за того, что кондиционер не справлялся с жарой. В Болонье было 26 градусов

«Россонери» победили «Болонью» (2:0) на выезде в рамках 1-го тура Серии А. После окончания первого тайма футболисты «Болоньи» ушли в раздевалку, а игроки и тренеры «Милана» остались у поля стадиона «Ренато Далль’Ара», расположившись у боковой линии, в технической зоне и на скамейке запасных.