Прокуратура заинтересовалась капремонтом домов в районе Карелии

Схема, по которой кровля одного и того же дома ремонтируется трижды, вызывает подозрения В нашу редакцию обратилась жительница поселка Чупа Лоухского района Татьяна Николаевич, которая рассказала удивительные подробности капитального ремонта дома, в котором она живет.
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