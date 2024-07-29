Прокуратура заинтересовалась капремонтом домов в районе Карелии

Схема, по которой кровля одного и того же дома ремонтируется трижды, вызывает подозрения В нашу редакцию обратилась жительница поселка Чупа Лоухского района Татьяна Николаевич, которая рассказала удивительные подробности капитального ремонта дома, в котором она живет.