Швейцарская компания контролирует время, проведенное сотрудниками в туалете

Кантональный суд Невшителя вынес решение в пользу компании Jean Singer et Cie в Будри, которая контролирует, сколько времени сотрудники проводят в туалете, сообщает швейцарская общественная телекомпания RTS.
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