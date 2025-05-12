Выявлена особая опасность бактерий полости рта

Исследователи из Университета Хиросимы выяснили, что распространенная бактерия полости рта Porphyromonas gingivalis, связанная с воспалением десен, может проникать в сердце и вызывать опасные нарушения ритма — в частности, фибрилляцию предсердий (AFib).
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