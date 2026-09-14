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Царьград

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В Новокузнецке парни разбили витрину с алкоголем и получили арест

В Новокузнецке парни разбили витрину с алкоголем и получили арест

Полиция Новокузнецка задержала двух молодых людей, устроивших драку в супермаркете. Конфликт с охранником закончился разбитой витриной с алкоголем и административным арестом для обоих участников потасовки.

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