В Ростовской области сотрудники Госавтоинспекции помогли женщине с ребенком, у которой сломался автомобиль

В ходе несения службы в селе Куйбышево Ростовской области инспектор ДПС старший лейтенант полиции Александр Беляев, участковый уполномоченный лейтенант полиции Дмитрий Коробов и лейтенант полиции Владислав Афанасьев, находясь в свободном отряде полиции ГУ МВД России по Ростовской области, заметили стоящий на обочине автомобиль.
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