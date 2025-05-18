Google выпустит конкурента смарт-очкам Ray-Ban

Политика как она есть

Google планирует выйти на рынок смарт-очков, бросив вызов популярным Ray-Ban Meta*. Как сообщает Gizmodo, на недавнем мероприятии Google I/O компания представила тизер новых смарт-очков на базе Android, которые могут стать альтернативой продукту экстремистов.