Политика как он...
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Политика как она есть

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Google выпустит конкурента смарт-очкам Ray-Ban

Google выпустит конкурента смарт-очкам Ray-Ban

Google планирует выйти на рынок смарт-очков, бросив вызов популярным Ray-Ban Meta*. Как сообщает Gizmodo, на недавнем мероприятии Google I/O компания представила тизер новых смарт-очков на базе Android, которые могут стать альтернативой продукту экстремистов.

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