Метроидвания AWAKEN – Astral Blade стала доступна для ПК и PlayStation 5 Издатель ESDigital Games и...

Метроидвания AWAKEN – Astral Blade стала доступна для ПК и PlayStation 5Издатель ESDigital Games и разработчики из Dark Pigeon Games сообщили, что AWAKEN – Astral Blade, их захватывающая игра в жанре Metroidvania с боковой прокруткой, вышла сегодня по всему миру на цифровых платформах для PlayStation 5… источник#PlayStation_5.