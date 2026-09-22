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В Алтайском крае больного туберкулезом принудительно направили на лечение

В Алтайском крае больного туберкулезом принудительно направили на лечение

Павловская центральная районная больница обратилась в суд с требованием о принудительной госпитализации пациента В Павловском районе 51-летнего мужчину принудительно отправили на лечение в краевой противотуберкулезный диспансер.

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