В Алтайском крае больного туберкулезом принудительно направили на лечение

Павловская центральная районная больница обратилась в суд с требованием о принудительной госпитализации пациента В Павловском районе 51-летнего мужчину принудительно отправили на лечение в краевой противотуберкулезный диспансер.
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