Идиократия захватила Америку

Действительно интересные процессы в жизни стран и их обществ — это те, которые поначалу незаметны. И вот вам пример: губернатор штата Флорида Рон Десантис во время какого-то не сильно эффектного выступления сообщил, что выгнал из штата марксистских преподавателей.