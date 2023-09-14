Аргументы и Факты

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Гутерриш напомнил о необходимости реформировать ООН

Гутерриш напомнил о необходимости реформировать ООН

По мнению генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша, на современных мировых лидерах лежит ответственность за будущее людей и именно от их умения находить верные решения зависит дальнейшая судьба человечества.

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