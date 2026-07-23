Депутат Терюшков заявил, что бюджетные клубы не должны иметь легионеров в составе

Депутат Госдумы, член комитета по физической культуре и спорту Роман Терюшков считает, что футбольные клубы, которые имеют финансирование из бюджета или организаций, тесно связанных с государством, не должны иметь в своем составе иностранных игроков.
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