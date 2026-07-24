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Царьград

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Минпромторг: экспорт в ЕАЭС вырос на 10% до $16 млрд

Минпромторг: экспорт в ЕАЭС вырос на 10% до $16 млрд

В январе-мае 2026 года несырьевой неэнергетический экспорт России в страны ЕАЭС увеличился на 10%, превысив $16 млрд.

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